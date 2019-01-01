"ريمكو للاستثمارات" ترفع حصتها فى السويس للأسمنت إلى 9.11%

قالت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، إن شركة ريمكو للاستثمارات رفعت ملكيتها في شركة السويس للأسمنت لـ9.113%.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أن ريمكو للاستثمارات قامت بشراء 474 ألف سهم من السويس للأسمنت لترفع نسبة مساهمتها من 8.852 بالمائة إلى 9.113 %.



وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 3.79 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 8 جنيهات للسهم.



يذكر أن السويس للأسمنت سجلت صافي ربح بلغ 269.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 128.15 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح للشركة إلى حصيلة بيع مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركة حلوان للأسمنت والمملوكة لشركة السويس للأسمنت بنسبة 99.55%.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 1.81 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وكانت السويس للأسمنت أعلنت في وقت سابق اليوم القوائم المستقلة، حيث أظهرت تسجيلها خسائر بلغ 95.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 130.48 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.