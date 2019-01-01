أنشيلوتي يكشف حقيقة الصفقة الكبرى مع إنتر ميلان

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، اليوم الأربعاء، حقيقة الصفقة التبادلية المحتملة مع إنتر ميلان.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا، أن ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري، سينضم لفريق الجنوب، مقابل رحيل لورينزو إنسيني إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وردًا على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك، قال أنشيلوتي خلال تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا لن يحدث، إنسيني هو قائد نابولي، ونحن جميعًا سعداء بوجوده هنا".



وحول التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، قال: "لا أعرف إذا كان سينضم لنا، لكننا نأمل في ذلك.. أعرف خاميس جيدًا، يمكنه اللعب في جميع أنحاء خط الوسط، في ريال مدريد اعتدت على استخدامه كلاعب وسط أيسر، وفي اليمين أيضًا بجانب المنتصف".



وأردف: "مكانه لا يمثل لي مشكلة، لأنه سريع وقابل للتأقلم، إنه يلعب في العديد من الأماكن".



وتابع مدرب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق: "بالنسبة للقميص رقم 10، الشيء المهم هو أن يرتدي (خاميس) القميص الأزرق.. رقمه غير مهم، ومع ذلك، الأمر يحتاج للصبر والوقت".



وواصل: "بالنسبة للوزانو، هو لاعب مختلف عن إيكاردي، أحدهما مهاجم صريح، بينما الثاني يمكنه اللعب في أي مكان.. نحن مهتمون بالكثير من اللاعبين، لكن المشكلة أن العديد من الأندية الأخرى تريدهم أيضًا".



وحول موسمه الأول مع البارتينوبي، قال أنشيلوتي: "وجدت نفسي هنا مع الفريق والمدينة، كان عامًا من التكيف.. نريد أن نكون قادرين على حصد أفضل النتائج".

