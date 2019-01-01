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مصر

بالخطوات.. إجراءات فحص سرطان الثدى بنقاط مسح "صحة المرأة"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوات العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، منذ تردد السيدات على نقاط المسح المنتشرة فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وحتى الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية وتسلم كارت النتائج، وتتضمن الخطوات.

1- يتم استقبال المترددات من الآنسات والسيدات بوحدات الرعاية الصحية أو المنشآت الأخرى المشاركة بالمبادرة.

2- المسح لجميع السيدات من سن 18 عامًا ودون حد أعلى ممن يحملن بطاقة الرقم القومى.

3- تقوم الممرضة المسئولة عن إدخال البيانات بالاستعلام عن بيانات الآنسة أو السيدة على قواعد البيانات من خلال بطاقة الرقم القومى.

4- يتم تسجيل البيانات على الكارت الخاص لكل مواطنة يتضمن "الاسم - الرقم القومى - رقم التليفون - التاريخ"، واستكمال الاستبيان من خلال التابلت كما هو مبين بالدليل الاسترشادي لاستخدام التابلت.

5- بعد استكمال بيانات الاستبيان وحفظها يتبين لمدخلة البيانات إذا كانت الآنسة أو السيدة مستهدفة بالتوعية فقط أم مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكى، ويتم تسجيل ذلك بالكارت ثم توجيههن إلى فصل التوعية مع إبلاغ المستهدفات بالتوعية والفحص الإكلينيكى بالعودة لاستكمال الفحص بعد انتهاء فصل التوعية.

6- تتلقى الآنسة أو السيدة فى فصل التوعية محاضرة خاصة عن الأمراض غير السارية وطرق الوقاية منها وتعليمهن كيفية إجراء الفحص الذاتى لاكتشاف سرطان الثدي، وأساليب التغذية السليمة، وبعد الانتهاء من من المحاضرة يتم تسليم الآنسة أو السيدة المستهدفة بالتوعية فقط الكارت الخاص بها والمدون بها موعد الزيارة القادمة والتأكيد عليها بإجراء الفحص الذاتى للثدى شهريًا والحضور فور اكتشاف أى علامات غير طبيعية أثناء إجرائها الفحص الذاتى الشهرى، فى حين يتم توجيه الآنسات والسيدات المستهدفات بالتوعية والفحص الإكلينيكى للعودة لاستكمال باقى الفحوصات فى العيادة.

7- يتم إجراء القياسات الفيزيائية "الوزن – الطول – ضغط الدم"، وكذلك إجراء تحاليل قياس السكر العشوائى وتدوين وحفظ النتائج بواسطة الممرضة ثم إجراء الفحص الإكلينيكى للثدى وتسجيل نتيجته وحفظه بواسطة الطبيبة المدربة.

8- يتم تسليم السيدات الكارت الخاص بها مدون به موعد الزيارة القادمة فى حال كان الفحص الإكلينيكى طبيعيًا، أو جهة وموعد التحويل إذا كان الفحص الإكلينيكى غير طبيعي والتأكيد عليها بإجراء الفحص الذاتى للثدى شهريًا والحضور فور اكتشاف أى علامات غير طبيعية أثناء إجرائها الفحص الذاتى الشهرى، أو جهة موعد التحويل حال كان الفحص الإكلينيكى غير طبيعى.
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