يوفنتوس يرفع عرضه لدي ليخت

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن أن ​نادي يوفنتوس​ الإيطالي قد رفع عرضه لنادي ​أياكس​ الهولندي من أجل التعاقد مع قائده ​ماتياس دي ليخت​ Matthijs de Ligt.



وأكدت الصحيفة أن النادي الإيطالي قدم عرضًا جديدًا للنادي الهولندي يلامس الـ75 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريده أياكس مقابل التخلي عن صاحب الـ19 عامًا.



ويسعى البيانكونيرو إلى ضم دي ليخت لتدعيم خط الدفاع، كما أن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا كان قد كشف في الأيام الماضية عن وجود اتفاق بين اللاعب ويوفنتوس.