خلال 24 ساعة.. تنفيذ 77 ألف حكم قضائي
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:17 م
عمرو المزيديطباعة
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 48 ساعة- بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، عن تنفيذ 76901 حكم قضائي متنوع: "324 حكم جناية، 22240 حكم حبس جزئى،4101 حكم حبس مستأنف، 40824 حكم غرامة، 9412 حكم مخالفة".
تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 48 ساعة- بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، عن تنفيذ 76901 حكم قضائي متنوع: "324 حكم جناية، 22240 حكم حبس جزئى،4101 حكم حبس مستأنف، 40824 حكم غرامة، 9412 حكم مخالفة".
تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.