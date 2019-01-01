القومى لحقوق الإنسان: اتفاقية التجارة خطوة تساعد على تحقيق التنمية

رحب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، باتفاقية التجارة الحرة للدول الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية التى عقدت فى النيجر مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنها خطوة كبيرة ومهمة علي طريق دعم التجارة البينية، وهو ما يصب في صالح تحقيق التنمية.



وأضاف فايق فى تصريحات له، إن في آليات الاتحاد الإفريقي ما يمكن الاستفادة منه وإعماله في تنفيذ التعاون والشراكة الإفريقية، مما يساعد في تماسك دول إفريقيا وسط عالم لا يعترف بالكيانات الصغيرة.



وأشار فايق إلى أن هناك بنية مؤسسية مصرية داخل إفريقيا يمكن استثمارها فى تنمية وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى، مؤكدًا أن هناك فرصة مواتية لدور مصري فعال ومهم في القارة الإفريقية، وأن التعاون ضروري ومهم، خصوصًا فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذى يعد تحديًا رئيسيًا يواجه التنمية الإفريقية.