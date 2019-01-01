الأمن العام يضبط 197 سلاحًا ناريًا

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الأربعاء، عدة حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، عن ضبط 197 سلاحًا ناريًا، عبارة عن 23 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 10 طبنجات،121 فرد محلى، 225 طلقة مختلفة الأعيرة، 27 خزينة، 184 قطعة سلاح أبيض.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.