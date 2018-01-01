243.74 ألف جنيه أرباح العربية لاستصلاح الأراضي

كشفت القوائم المالية لشركة العربية لاستصلاح الأراضي، عن تحول الشركة من الخسارة للربحية خلال الفترة من بداية يوليو 2018 حتى يوم 18 مارس الماضي .



وأوضحت العربية لاستصلاح الأراضي في افصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 243.74 ألف جنيه منذ يوليو حتى 18 مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 3.29 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي (2017-2018).



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 144.33 مليون جنيه خلال (يوليو-18 مارس)، مقابل 71.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام المالي السابق له.



يذكر أن الشركة حققت أرباح بلغت 8.61 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 332.98 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2017.