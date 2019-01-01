الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

حقبة يوفنتوس وانقلاب ميلان يتصدران صحف إيطاليا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ركزت بعض الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على حقبة يوفنتوس الجديدة، حيث يسير النادي في طريق التعاقد مع النجوم الشباب، من أجل مستقبل أفضل.

وفي سياق آخر، عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "مفاوضات ساخنة: نابولي يقدم عرضًا من أجل خاميس رودريجيز.. وروما يقترب من مانشيني".

وأضافت: "مقابلة مع لاعب إنتر الجديد.. تيكي تاكا سينسي: تشافي هو نموذج كرة القدم الكتالونية، نشأت على مشاهدة مقاطع فيديو للبارسا، وأرغب في مواجهته بدوري أبطال أوروبا".

وتابعت الصحيفة: "ميلان الجديد، يا لها من عاطفة، الاَلاف في أول تدريب بالمعسكر التحضيري.. وبوبان يقول: سنحاول القيام بانقلاب كبير".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "رودريجو، هجوم نابولي: جيونتولي مدير نابولي يبطئ المفاوضات بشأن إيكاردي، ويطير إلى فالنسيا من أجل الرقم 9.. أما خاميس فيأخذ وقتًا: ريال مدريد يصر على بيعه واللاعب يريد أنشيلوتي".

وواصلت "تشانج الابن في الصين من أجل الموافقة لباريلا، إنتر توصل لاتفاق مع كالياري، فقط ينتظر الضوء الأخضر من سونينج".

وأردفت: "مغامرة يوفنتوس تبدأ مع ساري، ويتوقع وصول دي ليخت يوم السبت".

وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "حقبة يوفنتوس الجديدة.. ديميريل 21 سنة، دي ليخت 19، كين 19، رابيو 24".

وواصلت: "إستراتيجية البيانكونيري: تواجد أفضل اللاعبين الصغار بهدف الاستمرار في الفوز.. باراتيسي لديه مجموعة نجوم تحت 30 سنة.. اليوم يبدأ معسكر يوفنتوس وتم استدعاء 33 لاعبا، بينما رونالدو سينضم السبت".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

القصة الكاملة لإلغاء الولاية بعد 18 عامًا في المملكة.. وسعوديات: الفتيات محظوظات بالقرار

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

ستوديو

الإعفاء من الإيجار في شارع 306 في هذه الحالة (فيديو)

الإصلاح الإدارى: خطط العمل تسير بخطوات جيدة فى جميع مؤسسات الدولة (فيديو)

شقيق سامي العدل يحيى ذكرى رحيله الرابعة (شاهد)

تعرف على أفضل مواعيد السفر (فيديو)

ads

رياضة

انشيلوتي يأمل مجيء رودريجيز إلى نابولي

الاتحاد الأوغندي يعلن خليفة ديسابر

أنشيلوتي يكشف حقيقة الصفقة الكبرى مع إنتر ميلان

يوفنتوس يرفع عرضه لدي ليخت

الرئيس نيوز

الطويل: زيارة وفد مصري لقوى التغيير إقرار بعدم التدخل في الشئون السودانية

قواعد جديدة للمعاشات.. اشتراك التأمينات 120 شهراً وتزداد ل 180 بعد 5 سنوات

وزير المالية: ترشيد دعم الطاقة وفر ٤٨ مليار جنيه للتعليم والصحة

"رويترز": رفع أسعار الوقود والكهرباء يزيد الضغوط التضخمية

منوعات

مأساة 9 أيائل قتلتها "الأكياس" في اليابان

ينفق 240 ألف دولار لتجميد جثته بعد وفاته

مزايا وعيوب المنظفات الطبيعية

تعرف على المعدات المطلوبة لمطبخ التخييم

كشكول

انطلاق فاعليات اليوم الثالث لقادة التعليم العالي في أفريقيا بجامعة الأزهر

مدير مستشفى الأقصر: حالة طالب الأزهر تعرض لكسر في الجمجمة بعد سقوطه من القطار

تنسيق2019.. ننشر الشروط المطلوبة لقسم اللغة الألمانية بآداب حلوان

باهى: التقييم عنصراً أساسياً فى العملية التعليمية لتحديد مستوى فهم الطالب للمادة

إسلام سياسي

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

وزير بريطاني يدافع عن مصر ضد مزاعم الإخوان

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

"فلورانس فوستر" بضيافة مركز الثقافة السينمائية الليلة

عرض الفيلم الجزائري "أنت صديقي" بساحة الهناجر اليوم

أثريون يعتقدون أنهم عثروا على رفات أحد جنرالات نابليون في روسيا

"الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان" كتاب جديد لمحمد عبدالله دراز

صفحتنا ع الفيس بوك