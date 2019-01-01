حقبة يوفنتوس وانقلاب ميلان يتصدران صحف إيطاليا

ركزت بعض الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على حقبة يوفنتوس الجديدة، حيث يسير النادي في طريق التعاقد مع النجوم الشباب، من أجل مستقبل أفضل.



وفي سياق آخر، عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "مفاوضات ساخنة: نابولي يقدم عرضًا من أجل خاميس رودريجيز.. وروما يقترب من مانشيني".



وأضافت: "مقابلة مع لاعب إنتر الجديد.. تيكي تاكا سينسي: تشافي هو نموذج كرة القدم الكتالونية، نشأت على مشاهدة مقاطع فيديو للبارسا، وأرغب في مواجهته بدوري أبطال أوروبا".



وتابعت الصحيفة: "ميلان الجديد، يا لها من عاطفة، الاَلاف في أول تدريب بالمعسكر التحضيري.. وبوبان يقول: سنحاول القيام بانقلاب كبير".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "رودريجو، هجوم نابولي: جيونتولي مدير نابولي يبطئ المفاوضات بشأن إيكاردي، ويطير إلى فالنسيا من أجل الرقم 9.. أما خاميس فيأخذ وقتًا: ريال مدريد يصر على بيعه واللاعب يريد أنشيلوتي".



وواصلت "تشانج الابن في الصين من أجل الموافقة لباريلا، إنتر توصل لاتفاق مع كالياري، فقط ينتظر الضوء الأخضر من سونينج".



وأردفت: "مغامرة يوفنتوس تبدأ مع ساري، ويتوقع وصول دي ليخت يوم السبت".



وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "حقبة يوفنتوس الجديدة.. ديميريل 21 سنة، دي ليخت 19، كين 19، رابيو 24".



وواصلت: "إستراتيجية البيانكونيري: تواجد أفضل اللاعبين الصغار بهدف الاستمرار في الفوز.. باراتيسي لديه مجموعة نجوم تحت 30 سنة.. اليوم يبدأ معسكر يوفنتوس وتم استدعاء 33 لاعبا، بينما رونالدو سينضم السبت".

