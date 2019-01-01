مشاركة 200 قائد بقطاع الطاقة في المؤتمر العالمي بأبوظبي

كشف مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 - الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط- عن مشاركة أكثر من 200 شخصية بارزة من خبراء الطاقة ورواد القطاع وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لقيادة حلقات الحوار ومناقشة آخر تطورات قطاع الطاقة وتحدياتها والذي سيعقد خلال الفترة 9 - 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وستشهد النسخة الـ 24 للمؤتمر حضور نخبة من المتحدثين وقادة قطاع الطاقة في الدولة مثل سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ومصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة"، ومحمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية "إينيك"، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".