اليوم.. البرلمان يناقش قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

يناقش مجلس النواب، اليوم في جلسته العامة، قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة يوم الخميس 25 يوليو 2019.



ويبحث المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن قرارها بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررا من قانون العقوبات.



ومن المتوقع أن يستعرض أيضًا قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى والذي تم إجراؤه في جلسة أمس بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة حول من سيطبق عليه القانون.