الإعلان عن انتهاء الحكم العسكري فى تايلاند

قرر قائد المجلس العسكري في تايلاند، برايوت تشان أوتشا، إنهاء الحكم العسكرى قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال فى يد قوات الأمن.



ومنذ تولي برايوت السلطة فى انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكرى أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التى سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.



وسيصبح برايوت، حسب رويترز، رئيس وزراء مدنيًا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24، فيما يقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.



وأنهى القرار الذي أصدره برايوت، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.