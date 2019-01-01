ضبط مندوب جهة سيادية "مزيف" حاول الاستيلاء على أرض بـ5.4 مليار جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، القبض على متهم بانتحال صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، طلب من مسئولين إجراء مسح لـ67 فدانًا بمدينة رأس البر بقيمة 5.4 مليار جنيه.



وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وانتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، وطلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق، لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدانًا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.4 مليار جنيه.



ضُبط بحوزة المتهم عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.