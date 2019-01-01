انطلاق فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي بالعراق

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي بالعاصمة العراقية بغداد.



ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية الاردنية العراقية بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية "انتاج"، وفد اردني برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة وحضور عدد من الشركات والبنوك الأردنية العاملة في تكنولوجيا المعلومات.



ويشارك في المؤتمر من الجانب العراقي وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق وعدد من المؤسسات المالية العراقية.



ويناقش المؤتمر خلال جلساته في اليوم الأول التحول الرقمي في القطاع المالي والأنظمة والقوانين المتعلقة بالتحول الرقمي وتعزيز التحول الرقمي من خلال تكنولوجيا المعلومات، كما سيبحث دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.



وتهدف المشاركة الأردنية في هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات في مجال التحوّل الرقميّ وبحث فرص استثمارية جديدة بين الشركات والبنوك الأردنيّة والقطاع العراقي المالي.