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اقتصاد

"اكرو مصر" تعتزم تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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قرر مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس المقبل، لمناقشة تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة لإضافة حق الجمعية العامة في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة.

وأضافت أن العمومية ستنظر كذلك في تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة باستبدال عبارة (خسارة الشركة نصف رأس المال) بعبارة (خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة).

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 49.013 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 62.897 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 332.717 مليون جنيه، مقارنة بـ340.71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
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