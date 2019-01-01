هيجواين يوافق على الرحيل إلى روما

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن مهاجم ​نادي يوفنتوس​ ​غونزالو هيغواين​ قد أعطى الموافقة على الإنضمام إلى ​نادي روما​ خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن البيبيتا اقنع بالكلام الذي تحدث عنه المدير الرياضي لروما في الأيام الماضي جيانلوكا بيتراكي، بعدما قال أن هيغواين بإستطاعته أن يكون مثل باتيستوتا في روما.



وتابعت الصحيفة أن مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق، مستعد لتخفيض راتبه مع روما مقارنة براتبه مع يوفنتوس، وأن الكرة الآن باتت في ملعب الناديين من أجل إيجاد صيغة نهائية للصفقة.



ولعب هيغواين في الموسم الماضي معارا إلى ميلان، من ثم لتشيلسي.