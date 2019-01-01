5 هيئات تبحث معايير المرحلة الرابعة للمحذوفين من الدعم

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قد انتهت من وضع معايير المرحلة الرابعة للمحذوفين من الدعم، حيث أنهم غير مستحقين للحصول على الدعم السلعي، ودعم الخبز، وذلك بالتنسيق والتعاون مع “لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة”، والمكونة من 5 هيئات.



وقد تم وضع معايير المرحلة الرابعة للمحذوفين من الدعم، والتي على أساسها سوف يتم الحذف من بطاقات التموين خلال المرحلة الرابعة من مراحل الحذف من الدعم.



الجهات الـ 5 المكون منها لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة هي:



وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

وزارة الإنتاج الحربي.

بالإضافة إلى “هيئة الرقابة الإدارية”.