فلسطين تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ناقش السفير والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي-كينيا، السفير حازم شبات، مع المديرة التنفيذية الجديدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)إنجر أندرسون، عددا من القضايا الخاصة بالتعاون القائم بين دولة فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وآليات تعزيز هذا التعاون على نحو يخدم تعزيز القدرات الفلسطينية في الجهود العالمية الخاصة بالمحافظة على البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي.



وأكد السفير شبات، خلال اجتماع عقده مع اندرسون في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب بيان لوزارة الخارجية أصدرته اليوم الأربعاء، على جدية الجهود التي تبذلها المؤسسات الفلسطينية في مجال البيئة وظاهرة التغير المناخي، وبشكل خاص سلطة جودة البيئة والتي تقوم بدور محوري في بلورة السياسات وتنفيذ الانشطة البيئية في دولة فلسطين ومواءمة هذه الجهود والمساعي العالمية ضمن معايير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.