الاتحاد الأوروبي يدعم دول الساحل الخمس الأفريقية بـ138 مليون يورو

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيقدم دعما ماليا يبلغ 138 مليون يورو إضافية، لتمويل القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية (جي 5) "موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد".



وقالت موجريني - خلال لقاء مع وزراء خارجية مجموعة دول الساحل الخمس (جي 5) بالعاصمة البوركينابية (واجادوجو) حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء - إن الاتحاد قرر توطيد الشراكة من خلال تعزيز التنسيق وتحديد إطار عمل متكامل.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الخمس اتفقا على إيجاد آلية جديدة لتقديم المساعدات سواء في مجال دعم القوة المشتركة أو في مجال التنمية.



وأشار (الراديو) إلى أن الطرفين أكدا التصميم على العمل لتفعيل القوة المشتركة، وطالبا لجهات الإقليمية الفاعلة والاتحاد الأوروبي ببذل الجهود لمنع أي خطر قد يؤدي إلى تصعيد وزعزعة استقرار المنطقة.



وتأسست مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس خلال قمة استضافتها العاصمة الموريتانية (نواكشوط) في ديسمبر 2014، وهي تحالف إقليمي يسعى لتحقيق أهداف أمنية وتنموية يخوض في سبيل ذلك حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي، كما يخوض حربا أخرى ضد الفقر والجهل والمرض في المنطقة.