راشفورد يدافع عن لينجارد في مسألة نشر الفيديو الأخير

دافع مهاجم ​مانشستر يونايتد​، ماركوس ​راشفورد​، عن زميله في الفريق ​جيسي لينغارد​ بسبب جدل دار على احدى وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام.



وظهر راشفورد في شريط فيديو مثير للجدل، نشره لينغارد على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي بدا فيه لاعب خط الوسط يقسم بشكل متكرر".



قال راشفورد عندما سئل عما اذا كان من الخطأ نشر الفيديو على الانترنت: "لم أتحدث إلى المدير عن ذلك. لكن، يحتاج الناس إلى فهم الطريقة التي حصل فيها ذلك، وهو كان خطأ عندما نشره لينغارد. لا استطيع ان اقول اكثر من ذلك".



وجاء حديث راشفورد في بيرث قبل المباراة الافتتاحية يوم السبت ضد بيرث غلوري.