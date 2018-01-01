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رياضة

سيرينا ويليامز: لجأت لمعالج بعد خسارة أمريكا المفتوحة 2018

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز أنها احتاجت لزيارة "معالج" عقب المباراة التي خسرتها أمام اليابانية نعومي أوساكا في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في سبتمبر الماضي، والتي شهدت مشادة بين سيرينا وحكم المباراة.

وكانت سيرينا قد تعاملت بشكل غاضب مع الحكم البرتغالي كارلوس راموس ووصفته بعدها بـ "اللص"، بعد أن عاقبها باحتسابها خاسرة لشوط في المجموعة الثانية، بداعي أنها انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة من مدربها باتريك مراد أوغلو خلال وجودها بالملعب.

وحققت أوساكا الفوز في المباراة بنتيجة 6-2 و6-4 لتحصد أول لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بينما رفضت ويليامز مصافحة راموس عقب المباراة.

وذكرت ويليامز في مقال بمجلة "هاربرز بازار": "بدأت زيارة معالج، حيث كنت أبحث عن إجابات، ورغم شعوري بأنني كنت أحقق تقدما، بقيت غير مستعدة للإمساك بالمضرب".

وأضافت ويليامز البالغة من العمر 37 عاما: "لماذا عندما تتحمس النساء، يجرى تصنيفهن تحت العاطفة أو الجنون أو غير العقلانية... لكن عندما يفعل الرجال ذلك، ينظر إلى الأمر بأنه حماس وقوة؟".

وكانت أوساكا، التي توجت باللقب وعمرها 20 عاما، قد تسلمت جائزة البطولة وسط صافرات استهجان من قبل الجماهير الداعمة لويليامز.

وقالت ويليامز إنها اعتذرت بعدها للنجمة اليابانية، على ما شاب لحظات تتويجها، وصرحت اللاعبة الأمريكية: "أدركت أنه لا يوجد سوى طريقة وحيدة للمضي قدما، حيث أدركت أنه حان الوقت للاعتذار للاعبة التي كانت الأكثر جدارة بذلك".

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