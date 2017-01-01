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رياضة

أندريه أيو: سعيد بإنجازي وحزين لخروج غانا من أمم أفريقيا 2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أبدى أندريه أيو قائد المنتخب الغاني سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققته بقميص منتخب بلاده بتسجيل الهدف التاسع له ليصبح الهداف التاريخي لغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وذلك عبر النسخة المقامة حاليا في مصر.

وودع المنتخب الغاني بطولة كأس أفريقيا 2019 بالهزيمة أمام نظيره التونسي في دور الستة عشر أمس الأول الاثنين بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 5 بعد أن تعادل الفريقان 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وقال أيو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الإنجاز الشخصي ما كان ليتحقق لولا مساعدة زملائه بالمنتخب، مضيفا "كنت سأبدو أكثر سعادة لو
حققنا الفوز بالكأس الأفريقية".

وأوضح أيو أنه وزملاءه بالمنتخب خاضوا البطولة الأفريقية بهدف التتويج، لكن الخروج من دور الستة عشر شكل مفاجأة صادمة للفريق.

وذكر أيو :"لقد واجهتنا انتقادات حادة في بداية مشوارنا بكأس الأمم الأفريقية، لا صحة على الإطلاق لوجود مشكلات بين لاعبي منتخب غانا وإنما هناك علاقة جيدة تجمع بين كل اللاعبين بلا استثناء".

وأضاف :"أشكر زملائي على ما قدموه طوال البطولة وأعتذر للشعب الغاني على الخروج من كأس أفريقيا .2019"

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