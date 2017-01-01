ديفيد لويز يرحب بعودة لامبارد وتشيك
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:48 ص
وكالاتطباعة
يبدي مدافع تشيلسي، ديفيد لويز، حماسه لتعاقد مع زميله السابق، فرانك لامبارد، كمدرب للفريق.
كما اعرب عن سروره أيضًا لعودة بيتر تشيك كمستشار فني.
وقال لويز لموقع النادي على الانترنت: "من الرائع أن أراه هنا. إنه شخص يعرف كل شيء عن تشيلسي ويفهم الحمض النووي لهذا النادي".
وتابع: "هو الآن قائدنا وسيحاول أن يفعل كل ما بوسعه لأنه كان لاعبًا، والآن يعود الأمر إلينا لمساعدته في بناء الروح والفلسفة حوله".
واضاف: "لقد كان قائدًا كلاعب، لذلك كان يحاول بذل قصارى جهده للفريق، ورؤيته وهو يعود مدربا مفاجئة".
كما اعرب عن سروره أيضًا لعودة بيتر تشيك كمستشار فني.
وقال لويز لموقع النادي على الانترنت: "من الرائع أن أراه هنا. إنه شخص يعرف كل شيء عن تشيلسي ويفهم الحمض النووي لهذا النادي".
وتابع: "هو الآن قائدنا وسيحاول أن يفعل كل ما بوسعه لأنه كان لاعبًا، والآن يعود الأمر إلينا لمساعدته في بناء الروح والفلسفة حوله".
واضاف: "لقد كان قائدًا كلاعب، لذلك كان يحاول بذل قصارى جهده للفريق، ورؤيته وهو يعود مدربا مفاجئة".