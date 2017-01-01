ديفيد لويز يرحب بعودة لامبارد وتشيك

يبدي مدافع ​تشيلسي​، ​ديفيد لويز​، حماسه لتعاقد مع زميله السابق، ​فرانك لامبارد​، كمدرب للفريق.



كما اعرب عن سروره أيضًا لعودة ​بيتر تشيك​ كمستشار فني.



وقال لويز لموقع النادي على الانترنت: "من الرائع أن أراه هنا. إنه شخص يعرف كل شيء عن تشيلسي ويفهم الحمض النووي لهذا النادي".



وتابع: "هو الآن قائدنا وسيحاول أن يفعل كل ما بوسعه لأنه كان لاعبًا، والآن يعود الأمر إلينا لمساعدته في بناء الروح والفلسفة حوله".



واضاف: "لقد كان قائدًا كلاعب، لذلك كان يحاول بذل قصارى جهده للفريق، ورؤيته وهو يعود مدربا مفاجئة".