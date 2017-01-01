العثور على 25 قطعة آثار بحوزة تاجر في دار السلام

تمكنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط تاجر بحوزته 25 قطعة يشتبه في آثريتها بدار السلام.



أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازة أحد الأشخاص بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، تم استهداف المتهم، وضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 25 قطعة "يُشتبه في أثريتها" عبارة عن 21 تمثال أوشابتى بورسلين، بطول 15 سم، تمثال من البازلت الأسود بطول 50 سم، تمثال بورسلين بإرتفاع 6 سم، تمثال بارتفاع 5 سم، تميمة بورسلين بطول حوالي 15 سم.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.