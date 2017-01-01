ارتفاع بورصة السعودية في بداية التعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 21.27 نقطة ليصل إلى مستوى 8875.76 نقطة.



كما ارتفع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 0.56% رابحا 21.37 نقطة ليصل إلى مستوى 3819.49 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31.9 مليون سهم بقيمة 701.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 39 شركة.



وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.99%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%.



وجاء سهم "سوليدرتى تكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.02%، ثم اليمامة الحديد بنسبة 2.79%، ثم أسترا الصناعية بنسبة 2.76%، فيما تصدر سهم "مشاعر ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.67% ثم سيسكو بنسبة 1.44%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 1.09%.