فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تخريب محادثات السلام

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي إلى تخريب الحوار الذي استؤنف بين الحكومة والمعارضة في جزيرة باربادوس بوساطة النروج.



وقال وزير الخارجية الفنزويلي خوسيه اريازا في تغريدة على تويتر "بعد الفشل المدوي لكل وسائل العدوان على فنزويلا تريد إدارة (دونالد) ترامب تدمير عملية الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة".



وكتب أريازا أن الحكومة الأميركية تريد "فرض اجندتها الحربية" بدون أن يحدد التحركات الأميركية التي يتحدث عنها.



وأريازا هو أحد أعضاء الوفد الذي أرسله الرئيس نيكولاس مادورو للتفاوض مع ممثلي المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة رئيسا بالوكالة.



من جهته، عبر الرئيس مادورو الثلاثاء، عن إصراره على تحقيق تقارب بين مواقف الحكومة والمعارضة من أجل تسوية الأزمة التي تشهدها فنزويلا "والتوصل إلى السلام".