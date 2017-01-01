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رياضة

سولسكاير يعتبر الشائعات التي تحيط ببوجبا هي مجرد "كلام وكلاء"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتبر مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي جونار سولسكاير بان الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن فريقه هي مجرد "كلام وكلاء".

وجاء كلام سولسكاير خلال معسكر الفريق في مدينة بيرث الأسترالية ردا على ما قاله مدير أعمال بوغبا، مينو رايولا الذي اعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنجليزي الشمالي.

وقال سولسكاير في مؤتمر صحافي الاربعاء "لم نتلق أية عروض للاعبينا. الوكلاء يتكلمون دائما. نحن مانشستر يونايتد وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين".
وأضاف "عندما تكون في مانشستر يونايتد تتوقع ان تبرز هذه الأمور (الشائعات) الى السطح خلال الصيف".

وصرح رايولا في اتصال هاتفي مع اذاعة "توك سبورت" البريطانية الثلاثاء "لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع "نأمل في أن نجد حلا مرضيا لجميع الأطراف".

وتحدث سولسكاير عن وضع حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا الذي ينتهي عقده الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفان حتى الآن الى تجديده بقوله "يقوم ديفيد بالتفاوض على العقد الجديد ونأمل في التوصل الى اتفاق. أنا إيجابي في هذا الصدد، وأكرر مرة جديدة بأني سعيد ومحظوظ لأن ديفيد يتواجد في صفوف فريقنا".

وكشف بأن فريقه لا يزال يبحث عن لاعبين لتعزيز صفوفه وقال في هذا الصدد "لا زلنا نعاين السوق. نحن صبورون ولا يتعين علينا دفع مبالغ طائلة، نريد التعاقد مع اللاعب المناسب بالسعر المناسب".

وضم الشياطين الحمر حتى الآن الجناح الويلزي الدولي دانيال جيمس والظهير الأيمن أرون وان بيساكا من سوانسي وكريستال بالاس تواليا، ولا يزال يبحث عن قلب دفاع قد يكون الإنكليزي الدولي هاري ماكغواير من ليستر سيتي وعن لاعب وسط حيث تتحدث الصحف عن امكانية ضم لاعب سبورتينغ لشبونة ومنتخب البرتغال برونو فرنانديش.

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