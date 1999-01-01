الصين تعيد 33.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية إلى غابات

قالت تشو هونغ شنغ، مسؤول في مصلحة الدولة للغابات والأراضي العشبية يوم الثلاثاء، إن الصين شهدت زيادة في الغابات بمقدار 502 مليون مو (حوالي 33.5 مليون هكتار) منذ عام 1999 حيث تم إطلاق مشروع إعادة الأراضي الزراعية إلى غابات وأراضٍ عشبية.



وقال تشو ذلك في مؤتمر صحفي إن الزيادة في مساحة الأرض تمثل 42.5 في المائة من الغابات الاصطناعية في البلاد.



وذكر تشو أن حوالي 5.03 مليون مو (حوالي 335 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية تم إعادتها إلى أراضٍ عشبية، وهو ما يمثل 2.2 فى المائة من إجمالي مساحة الأراضي العشبية الاصطناعية.



واستثمرت الصين أكثر من 500 مليار يوان (حوالي 72.63 مليار دولار أمريكي) خلال جولتين ضمن حملة لإعادة الأراضي الزراعية إلى غابات وأراضٍ عشبية.



وقال تشو "ساهم المشروع في إسراع عملية التحريج الوطني، وارتفعت معدلات التغطية الحرجية في مناطق المشروع بمعدل يزيد عن 4 نقاط مئوية"، مضيفا أن 32 مليون أسرة زراعية تمكنت من الاستفادة بشكل مباشر من دعم السياسات حيث تحصل كل أسرة على أكثر من 9800 يوان (نحو 1423 دولارا أمريكيا).