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عالم

السجن المؤبد لعراقي اغتصب وقتل مراهقة بألمانيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:35 ص
جريدة الدستور
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حكمت محكمة ألمانية، الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق عراقي أدين باغتصاب وقتل مراهقة، في جريمة أثارت غضبا وصدمة في البلاد، استغلها اليمين المتطرف للتنديد بالمهاجرين.

واستغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون القتل الوحشي للشابة سوزانا ماريا فيلدمان، بعمر 14 عاما، في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء.

ودانت المحكمة المتهم علي بشار، الذي رُفض طلبه للجوء، بالقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ورأت المحكمة التي عقدت في فيسبادن، المدينة التي وقعت فيها جريمة القتل في مايو العام الماضي، إن الجريمة تنطوي على قسوة استثنائية، أي أنه من المستبعد منحه إطلاق سراح مشروط بعد 15 عاما في السجن.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن بشار يبلغ من العمر 22 عاما، ووصل ألمانيا في أكتوبر 2015.

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