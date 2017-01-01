الصين تشدد عقوبة التخاذل عن الافصاح عن المعلومات

أصدرت الصين مبدأ توجيهيا لتأكيد الإفصاح عن المعلومات وتغليظ العقوبات على المتخاذلين عن الافصاح ضمن لوحة شركات الابتكار العلمي والتكنولوجي الذي تم إطلاقها حديثًا.



وستقوم البلاد بتشديد الفحص على الشركات التي تقدم طلبًا للإدراج في اللوحة الجديدة وستكشف عن المتخاذلين عن الافصاح، وفقًا للمبدأ التوجيهي الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.



وفي الوقت نفسه، سيتم تحديد الشركات التي تم إدراجها في القائمة السوداء من قبل الدوائر الحكومية الأخرى أو في مجالات أخرى، خلال إجراءات الفحص.



وبموجب هذا المبدأ التوجيهي، سيتم وضع المتخاذلين عن الافصاح عن المعلومات، بما في ذلك أولئك الذين يسجلون بمعلومات خاطئة أو ينتهكون قوانين وأنظمة الكشف عن المعلومات، في قائمة سوداء تزود بها مختلف السلطات والإدارات.



وستمنع القائمة السوداء المدرجين عليها من التقدم بطلب للحصول على تمويل مالي للمشروعات، ومن الخدمة كممثلين قانونيين ومديرين تنفيذيين لشركاتهم، والحصول على ألقاب وجوائز فخرية، واستقلال الطائرات أو القطارات.