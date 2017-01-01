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عالم

المستوطنون يستولون على عقار في القدس بالقوة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
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أخلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة مقدسية، بعد 24 عاما خاضتها العائلة أمام المحاكم لحماية عقارها من المستوطنين.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين ترافقها قوة عسكرية إسرائيلية، اقتحمت عقارا يعود لعائلة "أبو زويرصيام"، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في محاولة لإخلائه لصالح المستوطنين، وقام المستوطنون بتفريغ المنزل تحت تهديد السلاح والقوة العسكرية.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام، وهو أحد ورثة العقار المذكور، وهددت باعتقال المزيد من أفراد العائلة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت قبل يومين، استئناف العائلة لقرار إخلائها من منزلها.

وخاض ورثة عائلة "أبو زويرصيام" صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 24 عاما لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم له، ولدحض ادعاءات جمعية "العاد" الاستيطانية التي عملت خلال السنوات الماضية للاستيلاء على العقار بعدة طرق، إذ اشترت حصصا من الورثة، وحاولت الالتفاف على أصحاب المنزل عبر القضاء لإجبارهم على البيع أو الإخلاء.

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