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سياسي

محلية النواب تناقش 16 طلب إحاطة اليوم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
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تستأنف لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 16 طلب إحاطة، حيث تناقش 9 طلبات إحاطة للنائب محمد سليم عسكر، بشأن تحويل قريتى حجازة قبلى وبحرى إلى مركز مستقل، وتطوير وعمل مدخل لقرية حجازة قبلى ليتناسب مع أهمية القرية، وتحويل قرية العليقات مركز قوص إلى مجلس قروى مستقل، وارتفاع سعر المتر فى الأراضى التى تم تقنينها بمركزى قوص، وقفط، وتأخير تنفيذ أعمال نفق أسفل مزلقان سكة حديد قوص، وكذا كوبرى المشاة أعلى المزلقان القديم والمزلقان الجديد.

وتبحث اللجنة سرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى محور قوص – تفاده – محافظة قنا، وارتفاع رسوم الانتفاع لقاطنى المساكن التى أقيمت أعلى حرم الرى بالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان، واشتراط طلاء واجهات المنازل، للحصول على الموافقة لتوصيل المياه والكهرباء بالرغم من عدم وجود ذلك ضمن شروط ترخيص المباني، وإحلال وتجديد كوبرى العاقولا بقرية حجازة بحري، وانقطاع المياه عن قرية حجازة بحرى وقبلي، وعدم وجود شبكة صرف صحى بقرية حجازة قبلى – مركز قوص قنا، ومطالبة إدراج قرى ونجوع مركزى قوص وقفط – محافظة قنا ضمن نطاق الحيز العمراني، حتى يتسنى توصيل المرافق إليهما.

كما تناقش 3 طلبات إحاطة للنائب عبدالسلام الشيخ، حول الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية بشأن متحصلات تخصيص إعادة الشىء لأصله بنطاق الوحدات المحلية بمحافظة قنا، والقصور الشديد فى خدمات المواطنين من الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدم تنظيم الميادين العامة، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية شديدة، والإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية والتى من شأنها تحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار الرسمية وغير الرسمية بنطاق محافظة قنا، وبيان تفصيلى بالإيرادات المتحصلة والمصروفات بهذا الشأن.

وتستعرض اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقى، بشأن التباطؤ فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز أبو تشت، بغرض إنشاء مصنع ملابس جاهزة ومدرسة تجريبية، والطلب المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة سوق تجارى كبير بنجع حمادى لمحاربة غلاء الأسعار والقضاء على احتكار التجار.

وتناقش الطلب المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، فيما يتعلق بتخصيص تسعة أفدنة بشارع الأربعين، بغرض إنشاء مستشفى للجهاز الهضمى والكبد وأمراض القلب فى قنا، والطلب المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن وضع يد شركة أوتوبيس الوجه القبلى جنوب الصعيد على مساحة 12 ألف متر فى وسط مدينة نجع حمادى – محافظة قنا لاستخدامها ورشة صيانة، فى حين أن المنطقة فى أمس الحاجة لمدارس ابتدائية وتعليم أساسي.

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