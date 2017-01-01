"تويتر" يطبق قانون جديد لمواجهة حملات بث الكراهية اليوم

تحقيقا للسلام العالمي ألنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء انها سوف توسع نطاق قوانينها ضد الممارسات التي تدعو للمزيد من الكراهية.



قالت في بيان لها: إنه بعد شهور من المحادثات والمقترحات من العامة سيعمل "تويتر" بدءًا من اليوم، في المطالبة بحذف التغريدات التي تنتهك هذا القانون والتي تم التغريد بها قبل اليوم في حال الإبلاغ عنها.



كما قالت الإدارة إن التحديث الجديد لقوانين "تويتر"، يهدف لمواجهة المخاطر التي تُسهم في زيادتها "لغة التجريد من الصفات الإنسانية"، وسيتركز أول تطبيق عملي له على المحادثات المنصبّة على "المجموعات الدينية" وسيطبق على "كل الأديان"، كما أنه "لا يغطي المجموعات الدينية ذات الانتماءات السياسية".