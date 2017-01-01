عمدة كوانغ جو يدعو كوريا الشمالية إلى مشاركتها في بطولة العالم للسباحة

دعا لي يونغ-سوب عمدة كوانغ جو، المدينة المضيفة لبطولة العالم للسباحة 2019، مجددا كوريا الشمالية إلى مشاركتها في البطولة قبل يومين من افتتاحها.



وعبر لي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن أسفه لعدم ابداء كوريا الشمالية لأي رد فعل على الدعوة رغم أنه طلب تكرارا عبر قنوات مختلفة الجانب الشمالي لمشاركته في البطولة، داعيا الزعيم الكوري الشمالي إلى اتخاذ قرار تاريخي.



وقال إن الرياضة تتجاوز الأيديولوجية والسياسة حتى الآن، معبرا عن أمله في أن يتم تناول البطولة كحدث رياضي، بشكل منفصل عن القضايا المختلفة في شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف أنه يتطلع إلى أن تصبح مشاركة كوريا الشمالية في البطولة نقطة تحول للسلام في شبه الجزيرة الكورية.



ولم تكشف كوريا الشمالية عما إذا كانت ستشارك في البطولة أو لا حتى اليوم مع تبقى يومين فقط على افتتاحها.



وتنتظر اللجنة المنظمة للبطولة رد كوريا الشمالية حتى يوم الافتتاح تحت التعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة.



وتخصص اللجنة مقاعد لكوريا الشمالية في حفل الافتتاح والسكن في قرية الرياضيين.



وكانت كوريا الشمالية قد شاركت في بطولة العالم للسباحة في روسيا لعام 2015، والمجر لعام 2017.