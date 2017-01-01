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محافظات

حقوق المنصورة تستقبل أعضاء هيئة النيابة الإدارية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:23 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، المستشار أحمد الجوهري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووكيل المكتب الفني بالمنصورة.

والمستشار حسام الشاذلي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير مركز التدريب، والمستشار حسين صفوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق.

جاءت الزيارة في إطار التعاون المثمر والراقي بين كلية الحقوق جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية وحرصا من إدارة الكلية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتنمية الملكات القانونية لهم واستكمالا لخطة ربط الطالب بالواقع العملي للحياة القانونية.

وتعد الزيارة هي الحدث الأول بالجامعات المصرية أن يتم التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية في دورات تدريبية للطلاب المتفوقين بالكلية لتنمية الملكات القانونية لدى الطلاب حتى تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خريجي الكلية على قدر عالي من الكفاءة والخبرة القانونية تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية المختلفة.

وبدأت الزيارة بعقد لقاء مع الطلاب المتفوقين والمرشحين للمشاركة في التدريب الصيفي والقى الدكتور شريف خاطر كلمه أعرب خلالها بالترحيب بالمستشارين في رحاب كلية الحقوق، موجها الشكر للمستشار محمود إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالمنصورة؛ لدعمه لهذا النشاط وموافقته عليه وتوفير كافة الكوادر البشرية والإمكانات التي ستساعد على نجاح التجربة.

وأعقب ذلك عرض بيان مدى أهمية هذا التدريب لما سوف يتلقاه الطلاب من خبرة علمية وعملية كبيرة، ثم ألقى المستشار أحمد الجوهري كلمة أوضح خلالها بسعادته البالغة بتواجده داخل صرح علمي كبير مشهود له بالكفاءة العلمية ولما لمسوه من حفاوة الاستقبال، كما رحب بالطلاب المتفوقين والمرشحين للمشاركة في التدريب ثم أوضح بعض اختصاصات هيئة النيابة الإدارية ومدى الاستفادة التى سوف يتحصل عليها الطلاب من خلال التدريب.

وأعرب المستشار حسام الشاذلي عن سعادته الشديدة بتواجدة وسط الطلاب المتفوقين بالكلية، كما وجه الشكر لإدارة الكلية ممثلة في الدكتور شريف خاطر لحرصه على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، كما قام بإيضاح ماهية النيابة الإدارية وبيان اختصاصاتها، وكذلك بيان الإجراءات والقواعد المتبعة من أعضاء الهيئة خلال مباشرة مهام وظائفهم وشرح كيفية التعرف على كل تلك الأمور خلال التدريب ونقل ترحيب هيئة النيابة الإدارية بالطلاب المشاركين في التدريب.

وأعرب المستشار حسين صفوة عن سعادته الشديدة بتواجدة داخل كلية الحقوق جامعة المنصورة، كما رحب بالطلاب المتفوقين والمرشحين للمشاركة في التدريب متمنيا لهم التوفيق والنجاح ونقل لهم حرص هيئة النيابة على حصول الطلاب على أكبر قدر من الاستفادة العلمية.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا عبد السلام، أنه يجب على جميع الطلاب المشاركين في التدريب بذل كل جهد من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة، كما توجه بالشكر لهيئة النيابة الإدارية لدعمها لهذا التدريب لما له من أثر عظيم فى تنمية الملكات القانونية لدى الطلاب.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور شريف خاطر بتقديم درع الكلية لكل من المستشار أحمد الجوهري والمستشار حسام الشاذلي تقديرا من الكلية لهم على المجهودات التي يقومون بها من أجل إنجاح هذا التدريب وحرصهم الشديد على تقديم الدعم الفني للطلاب خلال التدريب وتم اتخاذ صورة تذكارية للطلاب والضيوف.

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