المحكمة العليا في اليابان ترفض دعوات تعليق تشغيل المفاعلات النووية

أيدت المحكمة العليا في اليابان اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الابتدائية برفض دعوات السكان المحليين لتعليق تشغيل المفاعلات النووية في مقاطعة ساجا بجنوب غرب البلاد.



وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن حوالي 170 شخصًا ناشدوا محكمة ساجا لاستئناف حكم صدر عام 2017 سعيا لإصدار أمر قضائي بوقف تشغيل المفاعلين رقم 3 و4 في محطة جينكاي للطاقة النووية التي تديرها شركة "كيوشو إليكتريك باور"، مستندين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.



وفي أثناء جلسة الاستئناف، ذكر المدعون حجة مفادها أن المفاعلات النووية في هذه المنطقة تواجه خطرًا من جبل آسو البركاني في مقاطعة كوماموتو المجاورة، زاعمين أن تدفقات الحمم البركانية من الانفجارات الكبيرة المحتملة يمكن أن تصل إلى المفاعلات.



بدورهم، رد القائمون على تشغيل المفاعلات بأنهم يعملون وفقا لأساليب علمية بناءً على آراء الخبراء من أجل التنبؤ بالهزات الزلزالية وأنهم يقومون بتنفيذ تدابير السلامة اللازمة مثل تجديد الأنابيب عند الحاجة.



يذكر أنه تم إعادة تنشيط المفاعلين رقم 3 و4 في منشآة جينكاي في شهري مارس ويونيو من العام الماضي، على التوالي، ثم تم تعليق تشغيل الوحدة رقم 3 منذ مايو من هذا العام بسبب عمليات التفتيش المنتظمة.