غرق 6 صيادين من بنجلاديش في خليج البنغال

انتشلت السلطات في بنجلاديش جثث ستة صيادين، كانوا قد غرقوا عقب انقلاب قاربهم في ظل أحوال الطقس السيئة في خليج البنغال، وذلك وفقا لما قالته الشرطة اليوم الأربعاء.



وقال محمد خاوري زمان أحد مسؤولي الشرطة إنه تم العثور على الجثث في المياه بجانب قارب الصيد بالقرب من بلدة كوكس بازار، على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا.



وأضاف أنه جرى إنقاذ صيادين اثنين أحياء، وتم نقلهما للمستشفى، مشيرا إلى أن الصيادين أخبروه بفقدان ستة آخرين منذ وقوع الحادث.



وأوضح أن الغواصين عثروا على أربع جثث بعد ساعات من منتصف الليل، وجرى العثور على اثنين آخرين في الصباح.



وحذرت هيئة الأرصاد في بنجلاديش من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية بسبب أمطار موسمية شديدة في خليج البنغال، كما طالب قوارب الصيد بعدم الابتعاد كثيرا عن الشاطئ.