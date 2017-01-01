ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد "ماهاراشترا" بالهند إلى 20 قتيلا

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بولاية "ماهاراشترا" بسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة إلى 20 قتيلا.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن عملية الإنقاذ التي تقوم بها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث قد دخلت يومها الثامن، مشيرة إلى أن البحث عن المفقودين مازال مستمرا.



وقد فتحت السلطات الهندية تحقيقا في واقعة انهيار السد الواقع في منطقة "راتنجاري" التي تبعد نحو 275 كيلومترا عن جنوب مدينة "مومباي".



ويجلب موسم الرياح الموسمية في الهند أمطارا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر تتسبب في حدوث فيضانات وانهيار مبان.