سولسكاير يستغل أزمة يوفنتوس وريال مدريد لمحاصرة بوجبا

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد وجه طلبًا لبول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، الراغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سولسكاير طلب من بوجبا البقاء مع اليونايتد لموسم آخر، للمساعدة في إعادة بناء الفريق.



ويحظى بوجبا حاليًا باهتمام من قبل يوفنتوس وريال مدريد، لكن النادي الإنجليزي يشترط الحصول على 120 مليون إسترليني، للسماح للدولي الفرنسي بالرحيل.



وأشارت الصحيفة إلى أن اليوفي لا يملك أموال صفقة بوجبا، بعدما ضغط ميزانيته في الصيف الماضي بالتعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى منحه راتبًا مرتفعًا.



وأوضحت أن ريال مدريد لا يقدر أيضًا على تلبية طلبات الشياطين الحمر، حيث أنفق بالفعل معظم الميزانية المخصصة للصفقات الصيفية.



يذكر أن بوجبا أبدى رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، هذا الصيف، وخوض تحدٍ جديد مع فريق آخر.