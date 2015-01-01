هوك: أمريكا تسعى إلى اتفاق مع إيران يحظى بموافقة الكونجرس

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك لقناة الجزيرة الفضائية، إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع إيران يحظى بموافقة الكونجرس ليحل محل الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.



وتقول إدارة ترامب منذ وقت طويل إن أحد عيوب الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما هو أن الكونجرس لم يصدق عليه رسميا.



وقال هوك أيضا، حسبما أفادت تغريدات لقناة الجزيرة على تويتر، إن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران.



وأضاف أن بإمكان دول الخليج العربية أن تكون أكثر فعالية في مواجهة إيران إذا كانت متحدة معا لمواجهة المد الشيعي الداعم للإرهاب.