تعطل قطار بايرن ميونخ وهدف دورتموند الأبرز في صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها تعطل قطار بايرن ميونخ في سوق الانتقالات هذا الصيف.



وألقت صحيفة "سبورت بيلد" الضوء على الضغط الذي تعيشه إدارة بايرن ميونخ في سوق الانتقالات أخيرا، بسبب تأخر إبرام الصفقات التي كان مخططًا لها.



كما أشارت الصحيفة عبر غلافها إلى أن دورتموند يعد بقوة لهدفه الرئيسي والأبرز في الموسم المقبل، وهو التتويج بلقب البوندسليجا.



وأبرزت صحيفة "Kolner Stadt-Anzeiger" عبر غلافها مقابلة مع جوناس هيكتور، مدافع منتخب ألمانيا وفريق كولن، بعنوان "القائد يتحدث".



أما صحيفة "Westfalische Rundschau" فجاءت بعنوان: "دورتموند يعوّل على داوود"، حيث أفادت بأن المدرب السويسري لوسيان فافر قرر القيام بالخطوة التالية مع لاعبه محمود داوود، بمنحه دور أكبر في الموسم المقبل.