تعرف على المعدات المطلوبة لمطبخ التخييم

هؤلاء الذين تجولوا بخيمة كمقر إقامتهم الوحيد يعلمون جيدا مدى أهمية حزم أقل القليل. ولكن المساحة محدودة أيضا في الكارافان أو عربة التخييم أيضا. ويعد الحصول على المعدات الصحيحة أمرا رئيسيا عند التخييم ليس أقلها فيما يتعلق بأدوات الطهي.



يجب أن يحوي الصندوق الأساسي على وعاء وطبق وكوب وأدوات المائدة (سكاكين وشوك وملاعق المائدة).



ويقول كريستيان جونتر من اتحاد التخييم الألماني (بي في سي دي): "وإلى جانب ذلك، هناك أشياء أخرى مثل الموقد المتنقل ولوح التقطيع وقنينة وفتاحة العلب وترمس للمشروبات الساخنة تجعل الطهي في الخارج أكثر سهولة".



وينصح هؤلاء الذين يحملون مطبخهم على ظهرهم بأن يضعوا في الحسبان "صغر الحجم وأدوات الطاولة الخفيفة". وينصح بحمل إناء يمكن استخدامه لكل من الطهي والقلي.



وبالنسبة لحاملي حقائب الظهر ينصح أليكسندر فولف بالأواني القابلة للطي.



ويقول فولف الذي يعمل في متجر "جلوب تروتر" للمعدات الخارجية: "جوانبها تكون مصنوعة من السيليكون والقاع من الاستانلس ستيل".



أكواب الشرب الزجاجية غير عملية لحاملي حقائب الظهر، "الفنجان أكثر صلابة"، بحسب فيكتوريا جروس من نادي التخييم الألماني. ويمكن إبقاء سكاكين الطاولة في المنزل. وتقول: "يمكن استخدام سكاكين التقطيع التي تحتاجها على أي حال لفرد الأشياء على شطيرتك". أدوات التقطيع القابلة للثني تفيد في توفير المساحة.



وبدلا من الأطباق المصنوعة من الخزف، من الأفضل استخدام المصنوعة من الألومنيوم أو الميلامين أو البلاستيك. ولكن هناك عيب وحيد لهذا، بحسب فولف، أن "المواد البلاستيكية تخدش بسهولة ويمكن أن تتراكم بها بقايا الطعام".



وينصح بحمل الأطباق العميقة بدلا من العادية لأنها متعددة الاستخدامات أكثر.



وفيما يتعلق بموقد التخييم، هناك الكثير من الخيارات.



ويقول جونتر: "من المحتمل أن النسخة الأكثر سهولة هي الموقد القائم على الوقود الصلب وهو موقد صغير قابل للثني مصنوع من الفولاذ المجلفن الملائم لتسخين كميات صغيرة". وهناك أيضا مواقد غاز عالية الطاقة التي "تقوم بغلي لتر من المياه في نحو دقيقتين".