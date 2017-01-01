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عالم

هيئة الأسرى: معتقلو السجون الصحراوية والساحلية يشتكون الحر والرطوبة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:19 ص
جريدة الدستور
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن معتقلي السجون الإسرائيلية الصحراوية والساحلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية، ومصادرة السلطات الإسرائيلية للمراوح بالمعتقلات.

وأضافت الهيئة - في بيان لها اليوم الأربعاء - " إن الأسرى الفلسطينيين في سجن (جلبوع) وسجون الجنوب (نفحة - النقب - إيشل) التابعين للاحتلال الإسرائيلي يشتكون من الظروف المعيشية والاعتقالية الصعبة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتزايد معدلات الرطوبة، والنقص في المراوح".

وأوضحت أن الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم في مختلف المعتقلات من قبل إدارة السجون، بمصادرة المراوح وعدم تركيب مكيفات، وأشارت الهيئة إلى أن سجن (النقب الصحراوي) يعد من أكثر السجون التي يعاني الأسرى فيه من موجة الحر؛ لارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى معدلات كبيرة واحتجازهم داخل خيام، كما يعاني أسرى سجن (جلبوع) من ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف والأقسام، بحكم الموقع الجغرافي للسجن.

وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تُصادر في كثير من الأحيان المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.

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