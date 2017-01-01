ارسنال يدخل السباق على لاعب برشلونة مالكوم

دخل أرسنال في سباق على التوقيع مع جناح ​برشلونة​ البرازيلي ​مالكوم​. وقدم نادي ايفرتون 32 مليون جنيه استرليني للبرازيلي يوم الثلاثاء.



وقالت صحيفة "ذا صن" ان الغانرز ينوي تقديم عرض للاعب صرف النظر عن صفقة التعاقد مع ويلفريد زاها، بعد تخلي المدرب ​أوناي إيمري​ عن نجم ​كريستال بالاس​.



وفشل مالكوم، البالغ من العمر 22 عامًا، في إحداث أي تأثير في موسمه الأول مع برشلونة.



يذكر ايضا ان نادي ​باريس سان جيرمان الفرنسي​ مهتم أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.