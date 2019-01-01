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مصر

التخطيط: "مصر تستطيع" فرصة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بوطنهم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح- وفاء علي
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أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية مهم جدًا لتشجيع أبنائنا في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم، مشيرة إلى أنه لابد من وجود جلسات بالمؤتمر تتضمن استعراض الاستثمار في الطاقة الخضراء والنظيفة، وكذا استعراض طرح مصر لصندوقها السيادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزراء الهجرة والتخطيط والاستثمار، في إطار التحضيرات لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم، وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" استحضر فيه الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي المؤتمر الثاني "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حضرت إلى مصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهم المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج الهامة كان من بينها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية.

فيما ناقش المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والمساهمة في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية، ثم بحثت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم" سبل المساهمة في تطوير التعليم وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية والتي تشمل كافة مراحل التعليم.

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