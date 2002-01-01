الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور 3 دول آسيوية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:57 ص
مكتب رئيس الوزراء
مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي
أ ش أ
طباعة
ذكر مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء لي ناك-يون سيقوم بجولة رسمية خارجية تشمل كلا من بنجلاديش وطاجيكستان وقيرغيزستان في الفترة من 13 إلى 21 يوليو الجاري.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يجتمع لي، خلال زيارته إلى بنجلاديش في الفترة من 13 إلى 15 يوليو، مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار والتبادلات البشرية والثقافية وغيرها. كما يجتمع مع رئيس بنجلاديش محمد عبد الحميد، إلى جانب حضوره منتدى أعمال بين كوريا الجنوبية وبنجلاديش.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة بنجلاديش منذ عام 2002.

ويقوم لي بزيارة طاجيكستان وقيرغيزستان وتعتبر زيارته لهاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى هي الأولى من نوعها منذ عام 1992 عندما أقامت كوريا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية معهما.

ويلتقي، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي خلال زيارته لطاجيكستان المقررة في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، كلا من رئيس طاجيكستان إمام على رحمن ورئيس وزرائه قاهر رسول زاده. ومن المتوقع أن يناقش لي مع نظيره الطاجيكي سبل توسيع التعاون بين بلديهما في مجالات الصحة والطب والغابات والتعليم.

وفي قيرغيزستان، يجتمع مع كل من رئيس وزراء قيرغيزستان محمد غالي أبولغازيف ورئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو وصور.. حريق هائل بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التموين يصدر قرارًا بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

ستوديو

تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

ماذا افعل حتى يصلي زوجي؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

فيديو.. حريق هائل بمقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة

فرج عامر يكشف كواليس طلب الزمالك ضم محمد أبو جبل

ads

رياضة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كوبر يهاجم أجيرى بسبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أنشيلوتى: أتمنى التعاقد مع خاميس رودريجيز قريبًا

سولشاير ينوى السماح لبوجبا بمغادرة مانشستر يونايتد فى هذا الموعد

الرئيس نيوز

خاص| مصدر حكومي: لم يعد لدينا أموال ساخنة فى سوق الدين العام

رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري

7 مصابين في حريق كنيسة حدائق القبة.. (التفاصيل كاملة)

الخارجية الأمريكية: لم نتلق أي تعليمات بشأن السفير البريطاني في واشنطن

منوعات

يستخدم قناع ذئب لاغتصاب طفلة عمرها 11 عامًا

انتحلوا صفة رجال الشرطة وسرقوا مجوهرات بمليون يورو

المتحف الفلسطيني يؤرشف 70 ألف وثيقة ويطلق منصته الإلكترونية

"الطفل بحالة جيدة".. عائلة تبيع ابنها عبر الإنترنت

كشكول

غدا تدشين حملة اطمئن على قلبك بجامعة الأزهر

٣٠٠ ألف جنيه لتجهيز مطبعة القاهرة الجديدة التعليمية

انطلاق الدورى الثقافى بمعهد العلوم الإسلامية

جامعة الأزهر تعقد دورة تدريبية تأهيلية لإعداد القادة

إسلام سياسي

الحكومة الأفغانية تأمل في محادثات مباشرة مع طالبان

محاكمة عنصر من داعش متهمًا بارتكاب جرائم حرب في هولندا

وزير بريطاني يدافع عن مصر ضد مزاعم الإخوان

صحيفة بريطانية: الغرب مدين للعراق بأكثر من مجرد الكلام

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

"الدين.. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان" كتاب جديد لمحمد عبدالله دراز

السبت.. حفل الفنانة هند الراوي ببيت السحيمي

فرق أحمد بهاء الدين تتألق فى احتفالية تعزيز إتاحة الفرص التعليمية

ورش للرسم والخط العربى بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك