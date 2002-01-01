رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور 3 دول آسيوية

ذكر مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء لي ناك-يون سيقوم بجولة رسمية خارجية تشمل كلا من بنجلاديش وطاجيكستان وقيرغيزستان في الفترة من 13 إلى 21 يوليو الجاري.



وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يجتمع لي، خلال زيارته إلى بنجلاديش في الفترة من 13 إلى 15 يوليو، مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار والتبادلات البشرية والثقافية وغيرها. كما يجتمع مع رئيس بنجلاديش محمد عبد الحميد، إلى جانب حضوره منتدى أعمال بين كوريا الجنوبية وبنجلاديش.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة بنجلاديش منذ عام 2002.



ويقوم لي بزيارة طاجيكستان وقيرغيزستان وتعتبر زيارته لهاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى هي الأولى من نوعها منذ عام 1992 عندما أقامت كوريا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية معهما.



ويلتقي، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي خلال زيارته لطاجيكستان المقررة في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، كلا من رئيس طاجيكستان إمام على رحمن ورئيس وزرائه قاهر رسول زاده. ومن المتوقع أن يناقش لي مع نظيره الطاجيكي سبل توسيع التعاون بين بلديهما في مجالات الصحة والطب والغابات والتعليم.



وفي قيرغيزستان، يجتمع مع كل من رئيس وزراء قيرغيزستان محمد غالي أبولغازيف ورئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف.