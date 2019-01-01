الصين تنجح في إنقاذ 6000 شخص في موسم الفيضان

قالت وزارة إدارة الطوارئ بالصين إنه تم إنقاذ إجمالي 6464 شخصا حاصرتهم الفيضانات منذ دخول الصين موسم الفيضان.



وقالت الوزارة إن أكثر من 1.63 مليون شخص في سبع مناطق على مستوى المقاطعة في جنوبي الصين، بما في ذلك تشجيانغ وجيانغشي وهونان وقوانغشي وتشونغتشينغ، تضرروا من الأمطار الغزيرة.



وتم إجلاء 77000 من السكان، وانهار حوالي 1600 منزل، وتضرر نحو 126100 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات، التي تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة قدرها 2.69 مليار يوان (حوالي 390 مليون دولار أمريكي).



وطالبت الوزارةُ الحكوماتِ المحلية بتعزيز تحليل ودراسة حالة هطول الأمطار والفيضانات، وصقل خطة الإنقاذ في حالات الطوارئ والاستعداد الجيد لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث.



وواصل المركز الوطني للأرصاد الجوية إصدار إنذار أصفر من الأمطار الغزيرة في جنوبي الصين يوم الثلاثاء.



وأصدرت وزارة الموارد المائية ووزارة الموارد الطبيعية بالاشتراك مع مصلحة الأرصاد الجوية الصينية، تحذيرات من الكوارث الجيولوجية والسيول الجبلية في المنطقة.