أستراليا تدرس إجراء استفتاء على الاعتراف بالسكان الأصليين

قال كين وايت الوزير الاسترالي لشؤون السكان الأصليين اليوم الأربعاء إن استراليا تعتزم إجراء استفتاء على تغيير الدستور للاعتراف بالسكان الأصليين خلال الثلاثة أعوام المقبلة.



وأضاف في بيان متلفز "سوف أعمل على التوصل لرأي جماعي وعرضه بشأن الاعتراف الدستوري لكي يتم طرحه للاستفتاء خلال الدورة البرلمانية الحالية".



وأوضح" الاعتراف الدستوري أمر مهم للغاية لذلك يجب أن لا يتم بصورة خاطئة أو متسرعة" مضيفا أنه بدأ بالفعل السعي لإجراء مباحثات مع قادة السكان الأصليين.



وأشار وايت إلى أن الحكومة ملتزمة بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، حيث تم تخصيص 160 مليون دولار (110 مليون دولار أمريكي) لإجراء الاستفتاء.



وقال وايت إنه سوف يعمل مع النواب من جميع "الأطياف السياسية" ولكنه لم يوضح تفاصيل الاستفتاء المقترح والاعتراف الدستوري.



ويشار إلى أن الاستفتاءات تعد نادرة في استراليا، ومن بين الـ 44 استفتاء التى أجريت منذ عام 1901 كان النجاح من نصيب ثمانية منها فقط.