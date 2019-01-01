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مصر

الإحصاء: تراجع التضخم الشهري 1% بسبب الخضراوات والفاكهة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقــم القياسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (307.8) نقطة خلال شهر يونيو 2019 مسجـلًا انخفاضا قدره 1% عن شهر مايو 2019.

وعزا الإحصاء أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (10.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%).

كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وفيما يخص التغيير الشهي، سجـل قسـم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 2.3% نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (10.0%) لتساهم بمقدار (1.40) في معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخيار بنسبة (28.9%)، وأسعــار مجموعــة فلفل رومي البلدي بنسبة (12.4%)، وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%) لتساهم بمقدار (0.16) فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة (3.4%).

كما انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%) لتساهم بمقدار (0.04) فـــى معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (1.8%).

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%) لتساهم بمقدار (0.40) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة (50.8%)، الموز بنسبة (10.5%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%) لتساهم بمقدار (0.05) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (2.3%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%) لتساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة (0.1%)، وأسعار مجموعة المكرونة بنسبة (0.1%).

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) لتساهم بمقدار (0.01) في معـدل التغير الشهـري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (0.6%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.2%) ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.1%)، كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعه خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

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