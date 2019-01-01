الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بغزة

استهدفت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، الصيادين والمزارعين في قطاع غزة.



وافادت مصادر محلية، ان الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع.



وعلى الحدود البرية الشرقية، اطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.



وفي سياق متصل هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جدارا اسمنتيا في بلدة حزما شرق مدينة القدس.



وافادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال وبحماية قوة عسكرية معززة هدمت جدارا اسمنتيا في حي طبلاس جنوب البلدة، يعود لأحد المواطنين، بحجة عدم الترخيص.



كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.